В РТ завершается капремонт социальных объектов на сумму свыше 5 млрд рублей

Республика
11 ноября 2025  10:09

Программы капитального ремонта социально значимых объектов в Татарстане. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, в сфере образования уже отремонтированы 213 объектов на общую сумму 5,84 млрд рублей.

В перечне обновленных объектов - 11 детских садов, включая два в рамках федеральной программы «Поддержка семьи», а также 33 школы и образовательных центра. Десять из этих школ были отремонтированы по федеральной программе «Все лучшее детям».

Значительные работы проведены и в сфере здравоохранения: из 226 запланированных медицинских объектов капитально отремонтирован 221. Большинство работ (151 объект) выполнено в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В настоящее работы продолжаются в пяти стационарах - в Кукморском, Альметьевском и Сабинском районах, а также в двух учреждениях Казани.

Программа капремонта также охватила объекты культуры и молодежной политики, где большинство работ уже завершено, а оставшиеся находятся в высокой степени готовности.

