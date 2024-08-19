В РТ женщина перевела мошеннику полмиллиона рублей за «освобождение» мужа из тюрьмы

В Тукаевском районе Татарстана возбуждено уголовное дело о даче взятки и мошенничестве. Местная жительница, желая освободить мужа из мест лишения свободы, передала более 500 тысяч рублей мошеннику, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, женщина познакомилась с злоумышленником через общего знакомого. Мужчина пообещал за денежное вознаграждение поспособствовать освобождению ее супруга, осужденного за тяжкое преступление.

Доверившись обещаниям, женщина перевела мошеннику на указанные им счета 531 тысячу рублей со своего счета и счета матери. Однако, получив деньги, злоумышленник прекратил общение.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Сама женщина также стала фигуранткой уголовного дела о даче взятки.