 В садовом обществе возле Челнов мужчина насмерть придавило крышей
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В садовом обществе возле Челнов мужчина насмерть придавило крышей

На погибшего обрушилась хозяйственная постройка.

Республика
12 января 2022  23:01

В Набережных Челнах в садовом обществе «Любитель природы» погиб мужчина - он оказался под завалами хозяйственной постройки. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. 

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно нашли тело мужчины 1949 года рождения. Они очистили от снега крышу, извлекли его тело и передали сотрудникам полиции. По предварительным данным причиной смерти стал обвал его хозблока, который и разбирал погибший.
 

К сожалению самостоятельно мужчина выбраться оттуда не смог. Медики полагают, что там он находился два дня, а найти удалось его только сегодня. 

Сейчас все обстоятельства дела выясняются. 
 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что при пожаре в Чистополе погиб мужчина. 

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