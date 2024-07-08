В самом маленьком роддоме Казани за полгода родилось 1,2 тысячи детей

За первые полгода 2024 года в роддоме униклиники КФУ – в самом маленьком в Казани – родились 1,2 тысячи детей.

В Казанском федеральном университете за рождение детей отвечают врачи-акушеры Университетской клиники. Ко Дню семьи, любви и верности в пресс-службе вуза рассказали о том, как встречают новорожденных.

Так, заведующий акушерским отделением Алексей Миролюбов отметил, что коллектив роддома создает доброжелательную атмосферу и уделяет внимание каждой пациентке и ребенку.

Семьи сотрудников и студентов-очников, в которых в 2024 году появится младенец, получат денежный сертификат номиналом 100 тысяч рублей.