В самом маленьком роддоме Казани за полгода родилось 1,2 тысячи детей

news_top_970_100
Город
8 июля 2024  09:58
Автор:
Эндже Гарафиева

За первые полгода 2024 года в роддоме униклиники КФУ – в самом маленьком в Казани – родились 1,2 тысячи детей.

В Казанском федеральном университете за рождение детей отвечают врачи-акушеры Университетской клиники. Ко Дню семьи, любви и верности в пресс-службе вуза рассказали о том, как встречают новорожденных.

Так, заведующий акушерским отделением Алексей Миролюбов отметил, что коллектив роддома создает доброжелательную атмосферу и уделяет внимание каждой пациентке и ребенку.

Семьи сотрудников и студентов-очников, в которых в 2024 году появится младенец, получат денежный сертификат номиналом 100 тысяч рублей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Россия готовит специалистов для беспилотной авиации
Рустем Гафаров: «Офисные работники не выдержали бы условий труда в ЖКХ»
Татарстан построит единственный в России завод по производству фосфора
В Казани задержали таксиста-нелегала на Kia Rio
В Татарстане простились с Ильдусом Мостюковым, легендарным ученым
Реконструкция очистных сооружений Казани подходит к завершению
Татарстан оказался на пятом месте в ПФО по цене продовольственной корзины
Казанские семьи на билбордах: город поздравляет с Днем семьи, любви и верности