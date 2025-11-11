В Сармановском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с пешеходом

11 ноября 2025  08:35

10 ноября на дороге Сармановского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet 1995 года выпуска не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части.

 Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

 Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила дорожного движения и выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными условиями.

