В Сармановском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с пешеходом

10 ноября на дороге Сармановского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet 1995 года выпуска не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила дорожного движения и выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными условиями.