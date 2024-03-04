В селе Айбаш начался процесс восстановления исторической мечети

Сегодня в селе Айбаш Высокогороского района начались работы по сборке сруба и деревянных стен здания исторической мечети начала XX века - объекта культурного наследия регионального (республиканского) значения.

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Республика
4 марта 2024  14:54
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, Глава Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Равиль Хисамутдинов, Начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента по вопросам внутренней политики Аппарата Раиса Республики Татарстан Альберт Дирзизов, религиозные деятели и жители села ознакомились с ходом ремонтно-реставрационных работ по восстановлению мечети.

Напомним, в ноябре 2022 года мощным порывом ветра у мечети снесло минарет. Было проведено тщательное обследование здания. В 2023 году реставраторы разобрали конструкцию сруба мечети, демонтировав обшивку стен, цоколя мечети, крышу и покрытие кровли. После чего все деревянные элементы были пронумерованы и бережно перевезены на реставрационную площадку в Лаишевском районе. Далее выполнялись работы по переборке, реставрации и сохранению подлинного материала. Тем временем проводились работы и по усилению фундамента здания.

Как рассказал Иван Гущин, на сборку сруба и установку крыши потребуется около 2 месяцев, а затем начнется следующий этап – работы по внутренней отделке мечети. Когда обновленная мечеть сможет принять прихожан – пока сказать невозможно. Это будет зависеть от финансирования, но есть цель - завершить все работы к 30 августа.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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В селе Айбаш начался процесс восстановления исторической мечети