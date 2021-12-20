 В шести казанских парках выступит петербургский уличный цирк «Упсала-цирк»
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В шести казанских парках выступит петербургский уличный цирк «Упсала-цирк»

В составе выступающих дети с особенностями здоровья и из неблагополучных семей.

Город
20 декабря 2021  12:35
Автор:
Роза Габитова

В Казани с 28 по 30 декабря пройдут выступления уличного цирка «Упсала-цирк». Они приехали из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал директор Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

Так, шоу можно будет посмотреть в шести парках города: парк им. Горького, бульвар «Ак Чәчәкләр», парк «Крылья Советов», набережная реки Казанка, парк им. Урицкого и Горкинско-Ометьевский лес.

В составе цирка будут выступать не только, профессионалы, но и дети из неблагополучных и приемных семей, дети с особенностями здоровья.

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