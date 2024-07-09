В сети появилось первое фото маленького внука певца Салавата Фатхутдинова

«Растет вот такой гонщик», – в социальных сетях появилось первое фото Дамира Фатхутдинова, внука известного певца Салавата и сын 22-летнего спортсмена Рустама, пишут СМИ.

Автором фотографии является Рузия – молодая супруга Рустама Фатхутдинова. В ее социальных сетях и появилось первое совместное фото малыша с папой. Семья образовалась в 2022 году, первенец появился на свет осенью прошлого года.

Фото: соцсети

«Мы долго скрывали лицо сына, но раз уж его показали на федеральных каналах, решили, что скрывать больше нет смысла», - написала девушка. Она поделилась, что Дамир растет настоящим гонщиком и добавила: «Сглазить нас не получится, мы слишком сильные». Рузия также пожелала всем крепкого здоровья и написала, что «остальное приложится».