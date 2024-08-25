В СК России взяли под контроль жалобы казанцев на неприятный запах в Дербышках

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание о проведении проверки в связи с информацией о нарушениях природоохранного законодательства в поселке Дербышки Казани. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра СК России.

Согласно данным ведомства, Бастрыкин ознакомился с жалобами местных жителей на неприятный удушливый запах, который начал ощущаться в Дербышках еще в 2022 году. Из-за этого феномена многие казанцы испытывают головные боли, головокружение и значительное ухудшение состояния здоровья.

Несмотря на неоднократные обращения граждан в разные органы власти, ситуация продолжает оставаться без изменения. Пока не было предпринято никаких шагов для выявления источника загрязнения. В настоящее время возбуждено дело для процессуальной проверки ситуации.