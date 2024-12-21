В школах Казани была проведена выборочная эвакуация - мэрия города

Это решение стало следствием атаки беспилотников.

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Город
21 декабря 2024  10:58

В социальных сетях исполкома появилась следующая информация: «Друзья, мы видим ваши вопросы по поводу школ. Эвакуация была проведена в тех учебных заведениях, где это было необходимо для обеспечения безопасности. Дети временно размещены в подвалах».

Мэрия заверила, что школьников не выпустят из эвакуационных помещений до получения соответствующих указаний, и призвала родителей не спешить приезжать и забирать своих детей. «Если возникнет необходимость забрать детей из школы, вы будете уведомлены по телефону. Оставайтесь на связи», — отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня утром в трех районах Казани произошли удары беспилотников по жилым объектам. В жилом комплексе «Лазурные небеса», где возникло возгорание, побывали Рустам Минниханов, Раис Татарстана, и Алексей Песошин, премьер-министр республики. В регионе продолжают работу оперативные службы.

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