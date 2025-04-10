В школах РТ 57 тысяч детей обучаются на татарском языке

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Республика
10 апреля 2025  09:41

На заседании комитета Госсовета РТ первый замминистра образования Андрей Поминов озвучил актуальные данные о языковом разнообразии в образовательных учреждениях республики:

Школьное образование

• 57 000 учеников обучаются на татарском языке
• 880 школ с русским языком обучения
• 591 школа с татарским языком обучения (и преподаванием отдельных предметов на русском)

Дошкольное образование

• 711 детсадов с татарским языком воспитания (27,1 тыс. детей)
• 51 детский сад с чувашским языком
• 15 дошкольных учреждений с удмуртским языком
• 55,6% воспитанников детсадов получают образование на нерусских языках

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