В школах РТ 57 тысяч детей обучаются на татарском языке

На заседании комитета Госсовета РТ первый замминистра образования Андрей Поминов озвучил актуальные данные о языковом разнообразии в образовательных учреждениях республики:
Школьное образование
• 57 000 учеников обучаются на татарском языке
• 880 школ с русским языком обучения
• 591 школа с татарским языком обучения (и преподаванием отдельных предметов на русском)
Дошкольное образование
• 711 детсадов с татарским языком воспитания (27,1 тыс. детей)
• 51 детский сад с чувашским языком
• 15 дошкольных учреждений с удмуртским языком
• 55,6% воспитанников детсадов получают образование на нерусских языках