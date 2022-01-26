Нет специалистов: в школах РТ обслуживанием растущей IT-инфраструктуры занимаются учителя информатики

Глава Минобра Ильсур Хадиуллин на коллегии Минцифры РТ попросил правительство рассмотреть вопрос по созданию технических структур на уровне муниципалитетов, которые бы взяли на себея функции обслуживания цифровой инфраструктуры школ.

Как рассказал министр, в школах Татарстана нет специалистов, которые этим бы занимались. Тем временем, учреждения образования активно наращивают цифровую инфраструктур, вводят цифровые платформы.

«В организациях общего образования практически отсутствуют IT-специалисты и специалисты по информационной безопасности. Зачастую технические вопросы, в том числе по обслуживанию техники в школах, ложатся на плечи учителей информатики», – рассказал министр образования РТ Ильсур Хадиуллин.

Ранее министр министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил, что во всех школах Татарстана начат процесс создания Wi-Fi сетей. 100% школ имеют доступ к высокоскоростному интернету, а в Год цифровизации, которым объявлен 2022 год, 46 школ и 6 профессиональных заведений образования Татарстана получат современное компьютерное оборудование.