В школьном лесничестве детям рассказали, как можно помочь птицам зимой

«Зимующие птицы нашего края» - так назывался тематический урок, который провели для воспитанников школьного лесничества «Лесная школа» школы №17 им. Н.А. Катина» г. Зеленодольска.

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Республика
31 декабря 2023  10:26
Автор:
Ольга Иванычева

Инженер по лесопользованию ГБУ РТ «Зеленодольский опытный лесхоз» Оксана Горбатенко рассказала юным исследователям и защитникам природы о птицах, зимующих в Татарстане и полезных советах по созданию кормушек. Помимо этого, школьники изготовили интерактивные книги «LapBook», в которых расписали свои наблюдения и правила зимней подкормки птиц. Наверняка, они будут применять полученные знания на практике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

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