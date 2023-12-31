В школьном лесничестве детям рассказали, как можно помочь птицам зимой

Инженер по лесопользованию ГБУ РТ «Зеленодольский опытный лесхоз» Оксана Горбатенко рассказала юным исследователям и защитникам природы о птицах, зимующих в Татарстане и полезных советах по созданию кормушек. Помимо этого, школьники изготовили интерактивные книги «LapBook», в которых расписали свои наблюдения и правила зимней подкормки птиц. Наверняка, они будут применять полученные знания на практике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.