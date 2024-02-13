В школы РТ поступят книги на национальных языках

Свыше 2 тысяч книг на чувашском, удмуртском, марийском, мокшанском и эрзянском языках будут переданы в фонды школьных и дошкольных муниципальных библиотек республики в рамках проекта Татарского книжного издательства при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.

Фото: Рамиль ГАЛИ

Подробнее об этом корреспонденту «КВ» рассказал директор издательства Ильдар Сагдатшин.

Для школ с этнокультурным компонентом образования было подготовлено более 200 книжных наименований: национальные сказки, стихи, учебно-методическая литература.

- В Татарстане есть несколько мест, где компактно проживают представители разных народов, - сказал Ильдар Сагдатшин. - Мы вышли на связь со школами и детскими садами, узнали, какая литература будет для них интересна. По мнению учителей и воспитателей, некоторых книг просто катастрофически не хватает. Затем вышли на связь с книжными издательствами наших братских национальных республик, чтобы те предложили наиболее актуальные издания. Довезем книги прямо до школ, учителя и дети получат подарок буквально на днях. Средства были выделены из республиканского бюджета, все благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

По словам Ильдара Сагдатшина, такие акции способствуют развитию межкультурного диалога. В будущем планируется передать в школы республики разговорники с русского и татарского на родные языки соседних республик. Важен здесь и обмен опытом - в других регионах задумались о реализации аналогичных проектов, чтобы подготовить и передать книги в татарские школы. С такой инициативой уже выступили в Чувашии.

- Мы рассказали другим издательствам о своем взаимодействии с типографиями и китайскими поставщиками, помогли договориться о выгодной поставке комплектующих для интерактивных книг, - поделился Ильдар Сагдатшин.

Ожидается, что проект станет ежегодным. С учетом того, что книги со временем ветшают, такое решение будет крайне актуальным.

- Очень здорово, что дети могут больше узнать о своей культуре прямо в школьной библиотеке, - резюмировал Ильдар Сагдатшин. - Для них крайне важна такая поддержка.