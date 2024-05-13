В следующем году в Казани хотят провести Международный фестиваль этноспорта

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Россия/Мир
13 мая 2024  18:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент всемирной конфедерации этноспорта Неджметтин Билал Эрдоган провел личную встречу с Рустамом Миннихановым. Он заявил, что ежегодно конфедерация проводит фестивали, выбирая различные площадки, и в этом году хочет выбрать Казань местом для состязаний.

Провести фестиваль этноспорта планируется в 2025 году. Ранее Эрдоган уже заявлял, что рассматривалась именно Российская Федерация, а в частности, столица Татарстана.

В этот раз фестиваль международного уровня принимали в Анталье. К слову, татарстанцы тоже выходили под флагом республики и защищали честь страны. 

В России этноспорт представляет собой формы традиционных видов физической активности, иначе говоря, исконных забав. Например, это борьба корэш или гонки на лошадях. 

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