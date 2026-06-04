В СНТ борются с заброшенными участками

Такие участки сегодня есть практически в каждом садоводческом товариществе. Статистика утверждает, что из всей территории садоводств по стране примерно 10 - 15% приходятся на неиспользуемые земли. Что же с этим можно поделать?

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На съезде садоводов Татарстана, прошедшем в конце апреля, начальник отдела земельного надзора Управления Росреестра по РТ Алмаз Назмиев в своем докладе подробно остановился на этой теме.

Правительством России еще в прошлом году было утверждено постановление №826 об установлении признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков. Вступило в силу оно с 1 сентября 2025 года.

В этом документе прописаны четкие критерии, по которым определяется, заброшен ли участок. В частности, признаки запущенного или заброшенного участка таковы:

- захламление более 50% площади земельного участка предметами, которые не связаны с его разрешенным использованием;

- загрязнение более 50% участка отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами;

- более 50% участка заняты сорными растениями выше одного метра, деревьями или кустарниками, за которыми не ухаживают;

- отсутствие в течение семи лет построенного дома, если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (в этом случае чиновники предусмотрели некоторые оговорки, связанные, например, с возможными решениями суда; в общем, все нюансы оговорены в указанном выше постановлении);

- наличие зданий, сооружений, у которых разрушены крыша, стены, отсутствуют окна (или стекла в них).

Кроме прочего, данные постройки не должны быть самовольными.

Итак, если в течение трех лет земельный участок в СНТ остается заброшенным (по указанным выше признакам), то его собственник может быть привлечен к административной ответственности за его нецелевое использование. Размер штрафа - 0,5 - 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не установлена, размер денежного взыскания составляет от 10000 до 20000 рублей. А дальше и вовсе участок могут изъять.

Если собственник участка приступит к устранению проблем в течение года после их выявления, то санкции могут отменить. А как быть, если хозяин попросту недоступен?

Юридически ситуация выглядит следующим образом: даже если владелец не казал носа на своей собственности несколько лет, садовое товарищество не может продавать заброшенные земли или сдавать их в аренду. Даже соседи не имеют права самовольно занимать формально чужую территорию, не говоря уже о том, чтобы сажать там картошку.

Но, памятуя о правилах пожарной безопасности, на практике добропорядочные садоводы вынуждены иногда нарушать правила. Просто потому, что вид некоторых участков и давно заброшенных домиков на них прямо намекает: ни о какой пожарной безопасности, прежде всего для соседних участков, и речи идти не может. Любая случайная искра, и вспыхнет большой пожар, так что мало никому не покажется. А любой захламленный участок - источник антисанитарии. Поэтому и приходится соседям прибираться.

Что может сделать председатель СНТ строго по закону?

Первый шаг - письменное уведомление владельца. Председатель направляет письмо (желательно с уведомлением о вручении), где информирует о двух проблемах: ненадлежащем состоянии участка и наличии долгов по членским взносам. В обращении стоит четко указать срок для исправления ситуации и предупредить: если проблема не будет решена, СНТ обратится в суд. Обычно все судебные издержки ложатся на ответчика.

Если владелец не отвечает или не принимает меры, надо идти в суд. Но бывает так, что данных о собственнике или его месте жительства нет вовсе. В таком случае председатель СНТ вправе сразу обратиться в местную администрацию. Если владельца не найдут, муниципалитет может признать землю бесхозяйной.

Следующий этап - заявление на имя главы администрации (в произвольной форме). По идее, именно местные власти обязаны решать судьбу неиспользуемых участков и инициировать их изъятие. Однако на практике муниципалитеты почему-то не очень горят желанием заниматься этим. Судебные тяжбы могут растянуться на годы и требуют ресурсов. Поэтому администрации часто стараются как бы не замечать проблему, а заброшенные земли так и остаются стихийным бедствием для всего СНТ.

Если чиновники бездействуют, председатель или члены товарищества могут подать жалобу в Росреестр. Получив такое обращение, ведомство обязано организовать проверку. Инспекторы выявят нарушения, составят акт осмотра участка и направят владельцу предписание об устранении недостатков. Если собственник проигнорирует и это, то уже Росреестр передаст материалы в суд.

Если суд примет положительное решение об изъятии земли, в течение шести месяцев на участке проведут кадастровые работы. Затем местные власти объявят публичные торги. Купить такую землю смогут любые желающие, в том числе соседи, которые хотят расширить свои владения.

