В состав «Батыра» вошли больше ста добровольцев России

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Республика
3 июля 2024  18:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В казанском центре «Патриот» собрались свыше 100 будущих бойцов из Татарстана и других регионов России. Большинство из них будут служить в составе отдельного стрелкового именного батальона «Батыр», который усилит военную комендатуру освобожденных территорий зоны СВО.

Среди добровольцев — Денис Тормашевский из Самары, который приехал в Татарстан специально, чтобы подписать контракт и служить в «Батыре». Еще один доброволец, Игорь Табанаков, служил на Северном флоте, в морской пехоте, и также решил присоединиться к батальону.

Еще один доброволец, Илкин Мамедов, поделился, что ясно отец был военным пенсионером. Брат тоже служил. Да и сам хотел служить, но, так как раньше не получалось, сегодня он своей цели достиг.

Боевое слаживание и формирование подразделения пройдет на специальном полигоне в Самарской области. Вступить в «Батыр» может любой желающий, прописка не важна. От желания служить до подписания контракта уйдет максимум два дня.

Иногородним предоставляется жилье и питание. Всем, кто подпишет контракт на территории Татарстана, положена единовременная выплата до 1 млн рублей, ежемесячно от 210 тыс. рублей.

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