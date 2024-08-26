В Советском районе Казани отключат воду на сутки

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Город
26 августа 2024  08:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с проведением работ по подключению водопровода по улице Академика Сахарова, 18 к централизованным сетям водоснабжения, с 9:00 3 сентября до 9:00 4 сентября будет временно прекращена подача воды в домах по улицам Академика Сахарова, Рашида Вагапова и Хайдара Бигичева.

Жителям указанных домов рекомендуется заранее запастись водой, пишет пресс-служба «Казанского Водоканала». Для обеспечения жителей водой, по заявкам, будут курсировать автоцистерны. Заявки принимаются по телефону +7(843)231-62-60.

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