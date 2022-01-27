В стационаре ДРКБ находится 80 детей, болеющих коронавирусом

В стационаре Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) на лечении от коронавируса находятся 80 детей. Об этом в прямом эфире сообщил кандидат медицинских наук, врач-педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

«У нас на сегодняшнее утро более 80 детей»- сказал он.

Врач рассказал, что на сегодняшний день в отделении больницы нет ни одного ребенка, находящегося на искусственной вентиляции легких.

Также заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков отметил, что в республике началась вакцинация детей. Всего за вчерашний день в Казани привились 37 детей.

Ранее «КВ» сообщали, что вакцинация детского населения от коронавируса в Татарстане будет проводиться только с согласия родителей, однако при ее проведении важно будет услышать мнения детей тоже.