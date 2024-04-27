В столице РТ на 6% снизилось количество ДТП в первом квартале года

Как заявил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, за текущий квартал года в Казани произошло 258 дорожно-транспортных происшествий, в которых 300 человек получили травмы, а 9 – погибли. Если сравнивать эти цифры с аналогичным периодом прошлого года – то наблюдается снижение аварийности на 6% и на 9% уменьшилось количество пострадавших.

Кроме того, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, поделились данными о самых частых видах ДТП, так 47% из них составляют столкновения, еще 41% - наезды на пешеходов. Что касается самого распространённого вида нарушения ПДД – им является игнорирование водителями сигналов светофора. В ведомстве отдельно выделили перекрестки, где из-за этого вида нарушений часто случаются аварии. Для снижения аварийности, на светофоры отмеченных перекрёстков, добавили «таймеры», которые позволяют заранее спрогнозировать водителю переключение сигнала светофора. Данная мера оказалась эффективной – было зафиксировано снижение количества ДТП с ущербом.

Напомним, ранее в Казани были установлены новые правила пользования общественным транспортом.