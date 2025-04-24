В столице РТ отметят День родного языка и 139-летие со дня рождения Тукая

Мероприятия, приуроченные к 26 апреля, запланированы во всех муниципальных районах республики. По традиции в этот день Раисом РТ Рустамом Миннихановым будет объявлен лауреат Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая в 2025 году.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов. Он отметил, что в Казани утром в сквере Габдуллы Тукая пройдет возложение цветов к памятнику поэта с участием представителей правительства РТ, творческой интеллигенции, широкой общественности и гостей республики.

Основные торжественные мероприятия Дня родного языка пройдут в новом здании Татарского государственного академического театра имени Г.Камала. На основной сцене театра пройдут театрализованный концерт ко Дню родного языка и церемония объявления лауреатов Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2025 году.

В Универсальном зале театра в 10.00 состоится чтение стихов поэтов, юбиляров текущего года. В 14.00 пройдет показ спектакля «Казанга Тукай кайткан» (12+). В Камерном зале театра с 13.00 пройдет форум татарской молодежи.

В вестибюле театра будет представлена зарисовка «Печән базары».

В День родного языка представит свой концерт и Государственный академический симфонический оркестр РТ.