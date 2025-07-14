В столице РТ появится 1600 новых парковочных мест

В Казани продолжается развитие парковочной инфраструктуры – в городе добавят 1600 новых машино-мест, а общее число муниципальных парковок достигнет 13 тысяч. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Почему это важно?

- За 20 лет число машин в Казани выросло в 3 раза – с 152 тыс. до 485 тыс.

- Из-за этого в центре города образовались пробки, особенно на узких улицах

- В 2015 году в Казани ввели платные парковки, и с тех пор ситуация улучшилась:

- Скорость движения в центре выросла до 35 км/ч

- Время проезда сократилось на 7–9 минут

- Оборачиваемость парковок увеличилась: если раньше машины стояли 1,5 часа, теперь – 55 минут

Как работают парковки сейчас?

- Тарифы: от 30 до 130 руб./час (зависит от загрузки)

- Бесплатно: первые 15 минут, а также ночью, в выходные и праздники

- Льготы: владельцы электромобилей и пользователи каршеринга паркуются бесплатно

- У больниц и школ время бесплатной стоянки увеличено до 30 минут

Что планируют?

- До конца года добавят 1600 мест (установят знаки, разметку, паркоматы)

- Будут гибко менять тарифы: снижать цены на пустующих участках и повышать там, где нет свободных мест

- Продолжат бороться с «безнадзорными» машинами (без номеров) с помощью блокираторов