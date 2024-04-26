В столице РТ с 1 сентября начнет работу новая школа

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Республика
26 апреля 2024  13:02
Автор:
Владислав Косолапкин

Учебное заведение возводится на улице Родины, стройплощадку посетил мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новая школа с углубленным изучением биологии и химии, а также экологии и экобиотехнологии рассчитана на 1224 ученика. Ожидается, что уже к началу августа строительные работы будут завершены, а 1 сентября школа примет первых учеников.

Объект строится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы набрали хороший темп и в этом году к 1 сентября сдадим еще три школы», - отметил Ильсур Метшин.

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