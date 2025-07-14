В столице РТ в 2025 году построят две крупные поликлиники

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Город
14 июля 2025  09:50
Автор:
Елизавета Черкина

В этом году в Казани продолжается масштабный ремонт больниц и строительство новых медицинских учреждений в рамках программ модернизации здравоохранения, сообщается на сайте мэрии Казани. 

Где уже идут работы:
- В больнице №18 (им. профессора Зыятдинова) почти завершили ремонт неврологического отделения, установили современное оборудование и новые кровати. В 2024 году здесь откроется новое просторное приемно-диагностическое отделение, которое увеличит возможности оказания экстренной помощи.  
- В больнице №12 ремонтируют кровлю стационара.  
- В Госпитале для ветеранов войн обновляют первый лечебный корпус и поликлинику.  
- В больнице №2 завершают ремонт реанимации и сосудистого центра.  

Новые медицинские объекты: 
- В поселке Вишнёвка скоро откроется новая амбулатория для взрослых и детей.  
- В жилом комплексе «Весна» строится поликлиника на 25 тысяч человек с женской консультацией, травмпунктом и онкоцентром.  
- В микрорайоне «Волжские Просторы» возводят детскую поликлинику на 200 посещений в день – она будет обслуживать 15 тысяч детей из окрестных жилых комплексов.  

Эти изменения позволят жителям Казани получать медицинскую помощь в более комфортных условиях с современным оборудованием.

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