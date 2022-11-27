В столице РТ за субботу задержали 13 пьяных водителей

В Казани за субботу, 26 ноября, задержали 13 пьяных водителей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Всего за вчерашний день в столице Татарстана произошло 149 ДТП, из них два с пострадавшими.

Также полицейские остановили трех граждан, не имеющего прав управления.

В отделы полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступления.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане по нацпроекту в Казанской, Челнинской, Нижнекамской агломерациях, а также на региональной сети в РТ отремонтируют 91,3 км автодорог.