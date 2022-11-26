 В Татарстане по нацпроекту за год отремонтируют более 91 километра дорог
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В Татарстане по нацпроекту за год отремонтируют более 91 километра дорог

К 2024 году в России поставлена задача, увеличить долю региональных дорог, которые соответствуют нормативным требованиям.

Республика
26 ноября 2022  11:52
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане по нацпроекту в Казанской, Челнинской, Нижнекамской агломерациях, а также на региональной сети в РТ отремонтируют 91,3 км автодорог. Работы выполнят уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«К 2024 году поставлена задача, увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50%, а также автодорог городских агломераций — в среднем с 80,47% до 85%», — рассказали в ведомстве. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жители столицы РТ стали чаще жаловаться на недостаточное освещение городских дорог. По программе установки дорожного освещения в этом году смонтировано более 2,5 тыс. светильников на 127 улицах жилых массивов города.

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