 В столице РТ за субботу задержали 8 пьяных водителей
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В столице РТ за субботу задержали 8 пьяных водителей

Всего за вчерашний день произошло 154 ДТП.

Город
20 ноября 2022  10:20
Автор:
Роза Габитова

В Казани за субботу, 19 ноября, задержали восемь пьяных водителей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. 

Всего за вчерашний день в столице Татарстана произошло 154 ДТП, из них четыре с пострадавшими.

Также полицейские остановили трех граждан, не имеющего прав управления.

В отделы полиции доставили 8 граждан по подозрению в совершении преступления.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане с начала года свыше 2,7 тыс. водителей оштрафовали за парковку на местах для инвалидов. На штрафстоянки за это же нарушение отправлены 1602 ТС.

 

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