В столице Татарстана стали меньше разводиться

Начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина на аппаратном совещании в мэрии рассказала о сложившейся в городе демографической ситуации.

Она раскрыла, что за шесть месяцев этого года все отделы Управления ЗАГС Казани составили 24586 записей актов гражданского состояния. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года получился незначительный - всего 0,6%. За указанный период в городе родились 9263 малыша, или на 63 больше, чем в первом полугодии 2023 года. Традиционно мальчиков появилось на свет больше - 4849. Но и девочек немало - 4414. В 91 семье зарегистрировали рождение двойняшек. А вот тройняшек за эти полгода не случилось. Среди новорожденных первенцы в семьях составили 42,7%, вторые дети - 33,3%, третьи - 17,1%, четвертые и последующие - 6,9%.

Студеникина отметила, что их ведомство не только регистрирует браки, но и активно пропагандирует семейные ценности и многодетность. И как правило, использует для этого собственный сайт, соцсети и СМИ. «Понимая проблему отложенного материнства, когда молодые люди предпочитают построить карьеру и приобрести жилье, а затем думать о создании семьи и рождении детей, Управление ЗАГС пропагандирует семейные ценности именно в среде молодежи. Так, в школах, вузах и ссузах проводятся уроки семьеведения с возможностью посещения отделов управления, в том числе центра семьи «Казан». Совместно со школьниками специалисты пытаются разобраться в понятиях «брак» и «семья», разговаривают о родословной, сохранении семейных традиций и ценностей, брачном возрасте, плюсах и минусах раннего замужества, порядке и условиях заключения брака, обряде имянаречения», - рассказала Студеникина.

Она, как обычно, озвучила самые популярные имена, дававшиеся родителями при рождении. Здесь ничего нового - в первом полугодии лидируют Амир и Амина.

Также докладчик поделилась радостной семейной статистикой: количество разводов сократилось на 22,6% (по сравнению с первым полугодием 2023 года), а число браков осталось примерно на том же уровне. Всего с начала года в городе зарегистрировали 4225 записей о заключении брака. Чаще всего казанцы предпочитают вступать в брак в возрасте от 25 до 34 лет. А вот на втором месте по частоте заключения семейных союзов молодые люди 18 - 24 лет. Самыми возрастными молодоженами в первом полугодии стали 88-летний жених и 77-летняя невеста. Были отмечены пять человек, которые вступили в брак до достижения совершеннолетия, среди них один парень и четыре девушки.

Большая работа проделана органами ЗАГС по оказанию содействия гражданам, участвующим в специальной военной операции. Это консультирование по соответствующим жизненным ситуациям и регистрация актов гражданского состояния. Причем в ускоренном порядке семейные отношения узаконили 105 пар.