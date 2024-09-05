В страринном особняке в центре Казани открыли бутик-отель

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Город
5 сентября 2024  12:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Как сообщает Госкомитет РТ по туризму, отель занял старинный особняк на улице Маяковского, построенный ещё в 1852 году. Само здание – уже достопримечательность. Оно является памятником деревянного зодчества и хранит в своих стенах дух времени.

В некоторых номерах гости смогут увидеть фрагменты подлинного сруба, которому более полутора веков, старинные двери с резными фрамугами и даже печь.

Каждый из восьми номеров здесь носит имя знаменитого казанца, чья судьба была связана с этими местами. Например, «Комната Лецкого», названная в честь генерала Алексея Лецкого, или «Комната Юзефа», хранящая память о воздухоплавателе Юзефе Древницком, покорившем небо над Казанью в конце XIX века.

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