 В субботу в Татарстане ожидается сильный ветер
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В субботу в Татарстане ожидается сильный ветер

Его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Республика
23 сентября 2022  19:37
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане в субботу, 24 сентября, синоптики прогнозируют ухудшение погоды. На территории республики ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По прогнозам, жители республики столкнуться с сильным юго-западным ветром. Его порывы будут достигать 15–20 м/с. Синоптики отмечают, что пройдет небольшой дождь. Температурный фон в ночные часы составит от 9 до 14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 24 градусов тепла.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что температура воздуха в сентябре, по прогнозам метеорологов, обещает быть в пределах или ниже климатической нормы. Антициклон, который господствовал на территории республики на протяжении почти всего августа, постепенно уступает права осени.

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