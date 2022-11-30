 В суде Челнов 14 декабря стартует процесс по делу о финансовой пирамиде «Наследие»
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В суде Челнов 14 декабря стартует процесс по делу о финансовой пирамиде «Наследие»

На скамье подсудимых окажутся 11 человек.

Республика
30 ноября 2022  19:35
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах 14 декабря стартует процесс по делу о финансовой пирамиде «Наследие». Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

По данным следствия, сберегательную компанию «Наследие» организовали в 2009 году и до 2015 года привлекали вкладчиков. Организаторы принимали вклады граждан в 30 городах России, взамен обещали высокий доход.

Полученные от вкладчиков суммы они выводили по договорам займа с аффилированными компаниями. В дальнейшем эти компании называли себя банкротами. Таким образом организаторы обманули порядка 2 тыс. людей на 622 млн рублей.

На скамье подсудимых оказались 11 жителей, из них один житель Казани, другие челнинцы. Свою вину они не признали.

Ранее «КВ» сообщали, что сотрудники УЭБиПК МВД по РТ пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды. 

«В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны 12 человек. Каждый из них потерял от 70 тысяч до 32 миллионов рублей, а общая сумма ущерба составила порядка 145 миллионов рублей», — отметила Ирина Волк. 

 

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