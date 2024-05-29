В Татарстане 14 тысяч выпускников сдали первый обязательный экзамен

В Татарстане более 14 тысяч выпускников школ сдали первый обязательный экзамен по русскому языку в рамках ЕГЭ. Для проведения экзамена было подготовлено 83 школы по всему региону.

На пунктах проведения ЕГЭ присутствовали не только наблюдатели, но и медицинские работники, поскольку многие выпускники были заметно взволнованы.

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин дал наставления учащимся, подчеркнув важность честности в процессе экзаменов. Процедура включала прохождение через два металлоискателя, чтобы исключить возможность проноса запрещенных предметов.

На успешное преодоление минимального порога в 24 балла по русскому языку было отведено 3 часа 30 минут, включающих как тестовую, так и письменную части. В случае неудовлетворенности результатами, студенты смогут подать апелляцию в электронном виде.