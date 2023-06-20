В Татарстане 158 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Татарстане 158 выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ. Однако, по русскому языку наблюдается небольшое снижение стобалльников. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Сто баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня получили четыре выпускника. Русский язык на сто баллов сдали 54 одиннадцатиклассника», — уточнил Хадиуллин.

Глава Минобрнауки также добавил, что по химии 26 стобалльников, это больше, чем в прошлом году

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