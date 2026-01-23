В Татарстане 23 января ожидается сильное похолодание до -25 градусов

news_top_970_100
Республика
23 января 2026  08:55

По прогнозу республиканского Гидрометцентра, в пятницу, 23 января, на территории Татарстана сохранится морозная погода. Днём температура воздуха составит -15...-20°С, а в северных районах региона столбики термометров могут опуститься до -25°С.

Ночью и утром похолодает ещё сильнее — до -22...-27°С. В северных и восточных районах при прояснениях возможны морозы до -33°С. Небо будет переменной облачности, существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Из-за низких температур на дорогах сохранится гололедица, что потребует от водителей и пешеходов повышенной осторожности.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане 23 января ожидается сильное похолодание до -25 градусов
Определились представители УНИКСа на Матче звезд
В 2026 год в РТ выделят 273,5 млн рублей на жилищные сертификаты для многодетных семей
«Нефтехимик» переподписал контракт с Дамиром Жафяровым
В Агрызском районе РТ в лобовом столкновении с грузовиком погибли три человека
В Татарстане впервые за пять лет снизилась преступность
От Якутии до Бреста: как краеведы пишут историю татарского народа
Студентам татарстанских колледжей рассказывают о преимуществах службы в ВБС