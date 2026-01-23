В Татарстане 23 января ожидается сильное похолодание до -25 градусов

По прогнозу республиканского Гидрометцентра, в пятницу, 23 января, на территории Татарстана сохранится морозная погода. Днём температура воздуха составит -15...-20°С, а в северных районах региона столбики термометров могут опуститься до -25°С.

Ночью и утром похолодает ещё сильнее — до -22...-27°С. В северных и восточных районах при прояснениях возможны морозы до -33°С. Небо будет переменной облачности, существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Из-за низких температур на дорогах сохранится гололедица, что потребует от водителей и пешеходов повышенной осторожности.