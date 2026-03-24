В Татарстане 25 марта ожидаются дождь, мокрый снег и туман

По прогнозу синоптиков, 25 марта в республике установится облачная погода с редкими прояснениями. На востоке региона ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

В ночное и утреннее время суток возможны гололедные явления, туман и наледь на проезжей части. Температурный фон ночью составит от 0 до минус 5 градусов, а при прояснении воздух может остыть до минус 8. Днем потеплеет до плюс 4–9 градусов.

Ветер юго-западный, к концу суток сменит направление на восточное и северо-восточное. Скорость порывов не превысит 2–7 метров в секунду.