В Татарстане 25 марта ожидаются дождь, мокрый снег и туман

24 марта 2026  17:28

По прогнозу синоптиков, 25 марта в республике установится облачная погода с редкими прояснениями. На востоке региона ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

В ночное и утреннее время суток возможны гололедные явления, туман и наледь на проезжей части. Температурный фон ночью составит от 0 до минус 5 градусов, а при прояснении воздух может остыть до минус 8. Днем потеплеет до плюс 4–9 градусов.

Ветер юго-западный, к концу суток сменит направление на восточное и северо-восточное. Скорость порывов не превысит 2–7 метров в секунду.

Илдар Баязитов: Вы надежный друг и партнер в деле создания современной культуры благотворительности
Тимур Муллин: Вы помогаете людям уверенно смотреть в завтрашний день
Студенты-контрактники войск беспилотных систем смогут учиться бесплатно и сохранить место в вузе
С 1 сентября электронные перевозочные документы станут обязательными
Новый терминал аэропорта Казани получил одобрение Главгосэкспертизы
Витаминные салаты: что лучше подать к столу?
Витаминные салаты: что лучше подать к столу?
Как труженица тыла Галина Белоцкая полвека кормила будущих защитников Родины