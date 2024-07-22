В Татарстане 251 дом признан аварийным

В Татарстане 251 многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу или реконструкции, около половины из них остаются заселенными, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Кошелев отметил, что в России проблема аварийного жилья стоит остро: около 83 тысяч МКД признаны аварийными, из них 73 тысячи заселены.

Для решения проблемы аварийного жилья в Татарстане и других регионах Кошелев предложил ввести понятие «гарантирующих управляющих компаний». По решению субъекта РФ они будут обслуживать аварийные дома.



«Татар-информ» пишет, что законопроект предусматривает, что регион создает реестр гарантирующих управляющих организаций, устанавливаются критерии включения управляющих организаций в реестр и определяется порядок передачи аварийного МКД в управление гарантирующей компании.