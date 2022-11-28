В Татарстане 29 ноября приостановят работу паромной переправы Аракчино — Верхний Услон

Завтра, 29 ноября, в Татарстане приостановят работу паромной переправы Аракчино — Верхний Услон через реку Волга. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Переправа завершает работу на день раньше срока из-за похолодания.

Ранее «КВ» сообщали, что завтра в Татарстане прогнозируют сильное похолодание. Утром и ночью 29 ноября ожидается туман и умеренный северо-восточный, осадки не предвидятся. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха днем составит около 13 градусов со знаком минус. В ночные часы температурный фон опустится до −21 градуса, в Казани до −17.

Напомним, в Татарстане начался процесс ледостава. Для того, чтобы обеспечить безопасность жителей на водных объектах региона будет установлено 10 спасательных постов.