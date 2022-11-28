 В Татарстане 29 ноября приостановят работу паромной переправы Аракчино — Верхний Услон
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В Татарстане 29 ноября приостановят работу паромной переправы Аракчино — Верхний Услон

Переправа завершает работу раньше срока.

Республика
28 ноября 2022  17:05
Автор:
Роза Габитова

Завтра, 29 ноября, в Татарстане приостановят работу паромной переправы Аракчино — Верхний Услон через реку Волга. Об этом сообщает мэрия столицы РТ. 

Переправа завершает работу на день раньше срока из-за похолодания.

Ранее «КВ» сообщали, что завтра в Татарстане прогнозируют сильное похолодание. Утром и ночью 29 ноября ожидается туман и умеренный северо-восточный, осадки не предвидятся. На дорогах образуется гололедица. 

Температура воздуха днем составит около 13 градусов со знаком минус. В ночные часы температурный фон опустится до −21 градуса, в Казани до −17.

Напомним, в Татарстане начался процесс ледостава. Для того, чтобы обеспечить безопасность жителей на водных объектах региона будет установлено 10 спасательных постов.

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