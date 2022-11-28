В Татарстане прогнозируют туман и до −21 градуса

Завтра в Татарстане прогнозируют сильное похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Утром и ночью 29 ноября ожидается туман и умеренный северо-восточный, осадки не предвидятся. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха днем составит около 13 градусов со знаком минус. В ночные часы температурный фон опустится до −21 градуса, в Казани до −17.

Ранее «КВ» сообщали, что температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.