 В Татарстане прогнозируют туман и до −21 градуса
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В Татарстане прогнозируют туман и до −21 градуса

Осадки маловероятны.

Республика
28 ноября 2022  15:56
Автор:
Роза Габитова

Завтра в Татарстане прогнозируют сильное похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. 

Утром и ночью 29 ноября ожидается туман и умеренный северо-восточный, осадки не предвидятся. На дорогах образуется гололедица. 

Температура воздуха днем составит около 13 градусов со знаком минус. В ночные часы температурный фон опустится до −21 градуса, в Казани до −17.

Ранее «КВ» сообщали, что температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.

 

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