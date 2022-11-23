В Татарстане 37 населенных пунктов остались без электричества из-за ледяного дождя

В Татарстане 37 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

Так, без света оказались 1653 жилых домов в Дрожжановском, Буинском, Тетюшском районах, в которых живут почти 4 тыс. человек. Также электричества лишились 5 школ.

В настоящее время ликвидацией последствий занимаются 12 бригад сетевой компании, 38 человек и 12 единиц техники.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного гололеда.