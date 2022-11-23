 В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного гололеда
news_header_top_970_100

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного гололеда

Водителей просят избегать внезапных торможений.

Республика
23 ноября 2022  16:49
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного гололеда. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике. 

В министерстве отметили, что гололедные отложения могут достигать диаметра 20 мм и более. 

Опасные погодные условия сохранятся в ближайшие 1-3 часа и вечером сегодняшнего дня, также ночью и днем 24 ноября. 

Госавтоинспекция Татарстана просит водителей сохранять дистанцию между автомобилями и избегать резких торможений, осмотреть состояние шин и тормозной системы.

Ранее «КВ» сообщали, что 23 ноября прогнозируются облачность, снег, мокрый снег и ледяной дождь. В некоторых районах возможны метель, гололед, туман. Днем столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов. Локально на дорогах могут образоваться снежные заносы и сильная гололедица.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса