В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного гололеда. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

В министерстве отметили, что гололедные отложения могут достигать диаметра 20 мм и более.

Опасные погодные условия сохранятся в ближайшие 1-3 часа и вечером сегодняшнего дня, также ночью и днем 24 ноября.

Госавтоинспекция Татарстана просит водителей сохранять дистанцию между автомобилями и избегать резких торможений, осмотреть состояние шин и тормозной системы.

Ранее «КВ» сообщали, что 23 ноября прогнозируются облачность, снег, мокрый снег и ледяной дождь. В некоторых районах возможны метель, гололед, туман. Днем столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов. Локально на дорогах могут образоваться снежные заносы и сильная гололедица.