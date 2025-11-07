В Татарстане 7 ноября сохранится теплая и дождливая погода

В течение всего дня 7 ноября на территории Татарстана будет наблюдаться теплая для этого времени года погода с повышенной влажностью. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, температурный режим сохранится на уровне +4...+9°С, при этом в Казани столбики термометров покажут +7...+9°С.

Погодные условия будут характеризоваться значительной облачностью с кратковременными прояснениями в дневное время. По региону прогнозируются небольшие осадки, а в отдельных районах, исключая территорию Казани, возможны умеренные дожди.

Ветер сохранит юго-западное направление с интенсивностью 6-11 м/с. В некоторых локациях ожидается усиление ветровых порывов до 14 м/с, тогда как в столице республики максимальная скорость ветра не превысит 13 м/с.