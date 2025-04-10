В Татарстане 78% ветеранов ВОВ прошли диспансеризацию

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Республика
10 апреля 2025  11:58

В 2025 году все ветераны Великой Отечественной войны в Татарстане должны пройти профилактические осмотры, сообщает пресс служба Минздрава РТ.

В республике более 9000 ветеранов, включая участников ВОВ, тружеников тыла, вдов, блокадников и бывших узников концлагерей, подлежат диспансеризации по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

По данным Минздрава Татарстана, на начало апреля осмотрено 78% ветеранов (около 7300 человек). Из них 6924 получили помощь на дому или в поликлиниках, 236 – стационарное лечение.

Для маломобильных и одиноких ветеранов организован персональный учет медицинских и патронажных услуг.

Марсель Миннуллин, министр здравоохранения РТ:
«До конца апреля осмотрим 100% ветеранов – это наш долг перед теми, кто ковал Победу».

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