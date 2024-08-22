В Татарстане 8-летнюю девочку придавило квадроциклом после опрокидывания, водитель в больнице

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Республика
22 августа 2024  21:24
Автор:
Эндже Гарафиева

В Лаишевском районе РТ погибла девочка-школьница после трагического ДТП.

 Фото: © Госавтоинспекция РТ

Авария произошла вблизи села Сокуры вечером 22 августа. За рулем находился мужчина 1985 года рождения. По предварительной информации, он превысил безопасную скорость и потерял контроль над транспортным средством, в результате чего квадроцикл опрокинулся.

Водитель и пассажир оказались выброшены на землю и придавлены квадроциклом. От полученных травм девочка скончалась на месте, а водитель был госпитализирован с травмами.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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