В Татарстане активно реализуют нацпроекты: за полгода освоено 15,6 млрд рублей

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Республика
14 июля 2025  09:26
Автор:
Елизавета Черкина

В 2025 году Татарстан продолжает работу по 11 национальным проектам. За первые шесть месяцев на их выполнение уже направлено 15,6 млрд рублей – это 36,5% от годового бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов РТ. 

Больше всего средств получили проекты:  
- «Семья» – 7,3 млрд рублей,  
- «Молодёжь и дети» – 3,3 млрд рублей,  
- «Инфраструктура для жизни» – 2,5 млрд рублей.  

Также финансирование направлено на программы поддержки активного долголетия, экологии, развития экономики и подготовки кадров.  К слову, всего в 2025 году на национальные проекты в Татарстане выделено 42,9 млрд рублей. Большая часть средств (23,4 млрд) поступила из федерального бюджета, остальные 19,5 млрд – из республиканской казны.
 

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