В Татарстане активно реализуют нацпроекты: за полгода освоено 15,6 млрд рублей

В 2025 году Татарстан продолжает работу по 11 национальным проектам. За первые шесть месяцев на их выполнение уже направлено 15,6 млрд рублей – это 36,5% от годового бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов РТ.

Больше всего средств получили проекты:

- «Семья» – 7,3 млрд рублей,

- «Молодёжь и дети» – 3,3 млрд рублей,

- «Инфраструктура для жизни» – 2,5 млрд рублей.

Также финансирование направлено на программы поддержки активного долголетия, экологии, развития экономики и подготовки кадров. К слову, всего в 2025 году на национальные проекты в Татарстане выделено 42,9 млрд рублей. Большая часть средств (23,4 млрд) поступила из федерального бюджета, остальные 19,5 млрд – из республиканской казны.

