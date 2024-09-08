В Татарстане артисты музыкального театра проголосовали на выборах, облачившись в сценические костюмы

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Республика
8 сентября 2024  17:44
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Артисты Зеленодольского музыкального театра приняли участие в голосовании на выборах, облачившись в костюмы своих персонажей. Избирательный участок №1500 располагается в одном единственном в республике уникальном музыкальном театре, который находится в Дворце культуры «Родина». Это здание было возведено 11 декабря 1944 года, а сам театр начал свою деятельность 1 января 2011 года благодаря инициативе заслуженного работника культуры Республики Татарстан Елены Антоновой.

Сегодня артисты пришли отдать свои голоса, облачившись в образы персонажей из спектакля «Летучий корабль», среди которых были Забава, Гвидон, Алтынчач и Водяной.

Таким образом, театралы не только выразили свою гражданскую позицию, но и порадовали членов избирательной комиссии и горожан своими яркими костюмами и позитивным настроением.

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