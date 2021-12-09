В Татарстане авиакомпанию «Победа» оштрафовали за обман клиента

В Татарстане авиакомпанию «Победа» привлекли к административной ответственности за обман клиента. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Один из пассажиров рейса Казань — Санкт-Петербург пожаловался в управление Роспотребнадзора по РТ на то, что при регистрации представитель компании отказал ему в перевозке багажа без дополнительной платы. Несмотря на то, что багажное место было куплено заранее. При покупке билета на сайте авиакомпании мужчина оплатил сразу три багажных места, заплатив за них 4 497 рублей. Это было необходимо для провоза фехтовального оборудования.

При этом в пояснениях и документах, предоставленных авиакомпанией, говорится: «Провоз фехтовального оборудования оплачивается в соответствии с его весом и габаритами как зарегистрированный багаж по тарифу <...>». Роспотребнадзор проанализировал сайт и заявил, что невозможно четко определить ни тариф, ни сумму оплаты данного багажа.

Кроме того, авиакомпания «Победа» не произвела перерасчет по уже имеющимся платежам за багаж и потребовала оплатить его в полном объеме — 6 тыс. Таким образом, обсчет составил 4 497 рублей.

В итоге «Победу» оштрафовали на 20 тыс. рублей и принудили вернуть средства клиенту.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана наказали автосалон за обман покупателей автомобиля Renault. Реальную стоимость иномарки клиенты узнавали на этапе оформления документов.