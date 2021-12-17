В Татарстане бесплатно обучат инфоцыганству

В Татарстане запустят бесплатный курс для будущих инфоцыган. Его создатели уверяют, что научат людей навыкам инфоцыганства, а также основам предпринимательской деятельности и ораторского мастерства.



По словам создателей обучающей программы, их целью является не только помощь в создании и продвижении инфоцыганских курсов, но и проработка проектов личностного роста и бизнеса в регионе.



Помимо теории, участники образовательного интенсива попробуют создать собственный инфопродукт, а по завершению курса получат уже готовый продукт, который будет работать в Instagram, отмечает «Казанский репортер».



