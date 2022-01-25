В Татарстане более 2 тыс. человек прошли «Школу ухода»

В Татарстане программу ухода за пожилыми людьми «Школу ухода» к 2021 году прошли 2,2 тыс. человек, когда еще в 2020 году их было 1,8 тыс. татарстанцев. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«На сегодня система долговременного ухода внедрена во всех муниципальных районах. „Школы ухода« функционируют в республике с 2019 года на базе комплексных центров социального обслуживания», — сказано в сообщении от пресс-службы.

В 2020 году в комплексные центры социального обслуживания, на базе которых работают «Школы ухода», были куплены средства малой реабилитации, наглядные материалы, манекены и другое.

Ранее сообщалось, что в Татарстане создано 33 приемных семьи для бабушек и дедушек.