 В Татарстане более 2 тыс. человек прошли «Школу ухода»
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В Татарстане более 2 тыс. человек прошли «Школу ухода»

Система по уходу за пожилыми людьми реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

Республика
25 января 2022  11:54
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане программу ухода за пожилыми людьми «Школу ухода» к 2021 году прошли 2,2 тыс. человек, когда еще в 2020 году их было 1,8 тыс. татарстанцев. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«На сегодня система долговременного ухода внедрена во всех муниципальных районах. „Школы ухода« функционируют в республике с 2019 года на базе комплексных центров социального обслуживания», — сказано в сообщении от пресс-службы.

В 2020 году в комплексные центры социального обслуживания, на базе которых работают «Школы ухода», были куплены средства малой реабилитации, наглядные материалы, манекены и другое. 

Ранее сообщалось, что в Татарстане создано 33 приемных семьи для бабушек и дедушек. 

 

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