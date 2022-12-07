В Татарстане более 3 тыс. семей оформили сельскую ипотеку

В Татарстане почти три года реализуется программа сельской ипотеки. За этот период более 3 тыс. семей смогли выгодно приобрести недвижимость. Общая сумма выданных кредитов составила 6,8 млрд рублей, а в среднем татарстанцы берут кредит в 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

«Общий срок регистрации ипотеки — составляет 5 рабочих дней. При поступлении в наше ведомство электронных документов в отношении недвижимости, приобретаемой по программе „Сельская ипотека“, объекты регистрируются значительно быстрее, в том числе благодаря реализации в регионе проекта „Ипотека за 24 часа“», — рассказал руководитель ведомства Азат Зяббаров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жители Татарстана могут выделить доли в квартире по материнскому капиталу до погашения ипотеки, если банк дает согласие на это. Нововведение позволить облегчить жизнь многим семьям.