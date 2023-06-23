В Татарстане более 400 единиц общественного транспорта хотят заменить на более экологичные

В Татарстане за прошлый год 1221 транспортное средство было переоборудовано под газомоторное топливо и 508 транспортных средств куплено. Об этом рассказал на замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

На сегодняшний день в республике свыше 1800 транспортных средств общественного назначения. Из них более 40% — 693 — работает на газомоторном топливе.

Минибаев добавил, что в 2023-2024 годах планируется около 400 транспортных средств на газомоторном топливе. Он отметил, что это более экономичный и экологичный вид транспорта.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанским перевозчикам помогут приобрести более 400 автобусов за пять млрд рублей Часть затрат возместят из республиканского бюджета.