 В Татарстане более 400 единиц общественного транспорта хотят заменить на более экологичные
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В Татарстане более 400 единиц общественного транспорта хотят заменить на более экологичные

На сегодняшний день в республике свыше 1800 транспортных средств общественного назначения.

Республика
23 июня 2023  15:41
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за прошлый год 1221 транспортное средство было переоборудовано под газомоторное топливо и 508 транспортных средств куплено. Об этом рассказал на замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

На сегодняшний день в республике свыше 1800 транспортных средств общественного назначения. Из них более 40% — 693 — работает на газомоторном топливе. 

Минибаев добавил, что в 2023-2024 годах планируется около 400 транспортных средств на газомоторном топливе. Он отметил, что это более экономичный и экологичный вид транспорта.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанским перевозчикам помогут приобрести более 400 автобусов за пять млрд рублей Часть затрат возместят из республиканского бюджета.

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